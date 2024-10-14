Зеленський: Цього тижня представимо публічно План перемоги

Президент України Володимир Зеленський повідомив 14 жовтня, що цього тижня Україна представить публічно План перемоги разом із реакцією партнерів.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Цього тижня ми представимо всім партнерам у Європі нашу стратегію примусу Росії до справедливого завершення цієї війни. Звичайно, План перемоги буде представлений публічно. Причому вже разом із тим першим реагуванням, яке ми отримали від партнерів. І нам усім в Україні справді потрібна максимальна підтримка".

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Деталі: Також глава держави повідомив, що заслухав доповідь радника зі стратегічних питань Олександра Камишіна. За словами Зеленського, станом на 14 жовтня вже є мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт. Окрім того, є постачання від волонтерів.

Що передувало:

Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко та співрозмовники УП в "Слузі народу" повідомили, що Зеленський 16 жовтня виступить у Верховній Раді, де представить План перемоги України.