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Зеленский: На этой неделе представим публично План победы

Татьяна ОлейникПонедельник, 14 октября 2024, 18:56
Зеленский: На этой неделе представим публично План победы
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 14 октября, что на этой неделе Украина представит публично План победы вместе с реакцией партнеров.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "На этой неделе мы представим всем партнерам в Европе нашу стратегию принуждения России к справедливому завершению этой войны. Конечно, План победы будет представлен публично. Причем уже вместе с тем первым реагированием, которое мы получили от партнеров. И нам всем в Украине действительно нужна максимальная поддержка".

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Детали: Также глава государства сообщил, что заслушал доклад советника по стратегическим вопросам Александра Камышина. По словам Зеленского, по состоянию на 14 октября уже есть миллион дронов, которые были закуплены за государственный счет и поставлены на фронт. Кроме того, есть поставки от волонтеров.

Что предшествовало:

Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко и собеседники УП в "Слуге народа" сообщили, что Зеленский 16 октября выступит в Верховной Раде, где представит План победы Украины.

Зеленский
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