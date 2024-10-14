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Через російський удар по Херсону загинули дві літні жінки – ОВА

Понеділок, 14 жовтня 2024, 20:58
Через російський удар по Херсону загинули дві літні жінки – ОВА
фото: Getty Images

Російська армія обстріляла з артилерії Херсон, вбивши двох літніх жінок.

Джерело: очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у соцмережах

Деталі: За його словами, під ударом опинилась житлова забудова у Дніпровському районі міста.

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Пряма мова: "На жаль, маємо загиблих. Травми, несумісні з життям, дістали дві літні жінки. Під час обстрілу вони перебували в будинку".

Більше деталей: Як повідомляє Херсонська ОВА, ще одна людина під час артобстрілу отримала поранення. У 42-річної жінки діагностували вибухову травму, контузію та забій грудної клітки. Потерпілу доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Що передувало: 12 жовтня вночі російські окупанти обстріляли один з мікрорайонів Херсона, внаслідок чого спалахнула пожежа на складах та майданчику відкритого зберігання відходів виробництва.

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