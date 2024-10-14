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Из-за российского удара по Херсону погибли две пожилые женщины – ОВА

Понедельник, 14 октября 2024, 20:58
Из-за российского удара по Херсону погибли две пожилые женщины – ОВА
фото: Getty Images

Российская армия обстреляла из артиллерии Херсон, убив двух пожилых женщин.

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в соцсетях

Детали: По его словам, под ударом оказалась жилая застройка в Днепровском районе города.

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Прямая речь: "К сожалению, есть погибшие. Травмы, несовместимые с жизнью, получили две пожилые женщины. Во время обстрела они находились в доме".

Больше деталей: Как сообщает Херсонская ОВА, еще один человек во время артобстрела получил ранения. У 42-летней женщины диагностировали взрывную травму, контузию и ушиб грудной клетки. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Что предшествовало: 12 октября ночью российские оккупанты обстреляли один из микрорайонов Херсона, в результате чего вспыхнул пожар на складах и площадке открытого хранения отходов производства.

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