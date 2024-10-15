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Деяким регіонам України загрожували ворожі БпЛА

Тетяна Олійник, Ольга Глущенко Вівторок, 15 жовтня 2024, 06:06
Деяким регіонам України загрожували ворожі БпЛА
Фото - Getty Images

Увечері 14 жовтня російські війська запустили на територію України ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 20:31 Повітряні сили повідомили про ударні БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний.

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О 20:46 стало відомо, що декілька груп ворожих БпЛА в районі Чорноморського біосферного заповідника рухаються у напрямку Южного.

О 21:39 стало відомо, що ворожі БпЛА у Миколаївській області тримають північно-західний курс на Кіровоградщину; БпЛА в Одеській області рухаються північно-західним курсом у напрямку Вінниччини.

О 22:29 військові попередили про БпЛА з Кіровоградської області у напрямку Черкащини.

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О 23:26 з'явилась загроза безпілотників для Черкас із заходу.

О 23:39 стало відомо, що БпЛА в Запорізькій області рухаються через Дніпропетровщину північним курсом у напрямку Харківщини.

Дослівно Повітряні сили о 00:39: "БпЛА з Харківщини у напрямку Полтавщини, курс північно-західний".

1:32: "Ворожі БпЛА в центрі Полтавщини курсом на захід;
БпЛА на півдні Сумської області курсом на захід через Полтавщину;
БпЛА на північному заході Харківщини курсом на Сумщину".

2:58: "Ударний БпЛА на Полтавщині, курсом на Лубни з північного-заходу".

3:11: "БпЛА змінив напрямок та рухається з Полтавщини у напрямку Черкащини, курс південно-західний".

4:03: "Ворожі ударні БпЛА на Черкащині та Полтавщині прямують західним курсом у напрямку Київської області".

4:46: "БпЛА на межі Полтавської та Чернігівської областей, рухається західним курсом".

Оновлено: О 6:06 Повітряні сили оголосили відбій загрози застосування ударних ворожих БпЛА по областях.

Що передувало:  13 жовтня російські окупанти вперше за майже 50 діб в ніч на 14 жовтня не атакували Україну ударними безпілотниками.

повітряна тривогабезпілотникивійна
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