Росіяни вперше за 48 діб вночі не запускали по Україні "Шахеди"

Російські окупанти вперше за майже 50 діб в ніч на 14 жовтня не атакували Україну безпілотниками типу "Шахед".

Джерело: Armyinform, Українська правда

Деталі: В управлінні комунікацій Повітряних сил підтвердили, що окупанти не атакували "Шахедами" в ніч на 14 жовтня.

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Т.в.о. начальника управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що вперше за останні 48 діб ніч минула без "Шахедів".

Водночас у Повітряних силах не коментували, з чим може бути пов'язане раптове затишшя з боку окупантів.

Раніше у жовтні Ігнат повідомив, що російські окупаційні війська дедалі частіше, крім "Шахедів", використовують дрони невстановленого типу, які часто підпадають під вплив українських засобів радіоелектронної боротьби та падають на землю, не завдавши шкоди.

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