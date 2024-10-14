Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вперше за 48 діб вночі не запускали по Україні "Шахеди"

Альона Мазуренко Понеділок, 14 жовтня 2024, 11:28
Росіяни вперше за 48 діб вночі не запускали по Україні Шахеди
фото: getty images

Російські окупанти вперше за майже 50 діб в ніч на 14 жовтня не атакували Україну безпілотниками типу "Шахед".

Джерело: Armyinform, Українська правда

Деталі: В управлінні комунікацій Повітряних сил підтвердили, що окупанти не атакували "Шахедами" в ніч на 14 жовтня.

Реклама:

Т.в.о. начальника управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що вперше за останні 48 діб ніч минула без "Шахедів".

Водночас у Повітряних силах не коментували, з чим може бути пов'язане раптове затишшя з боку окупантів.

Раніше у жовтні Ігнат повідомив, що російські окупаційні війська дедалі частіше, крім "Шахедів", використовують дрони невстановленого типу, які часто підпадають під вплив українських засобів радіоелектронної боротьби та падають на землю, не завдавши шкоди.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо:

  • У Генштабі ЗСУ заявили, що 9 жовтня завдали удару по складах біля Єйська силами та засобами військово-морських сил та СБУ. Ціль – склади у селищі Октябрське, які за твердженням Генштабу, використовувались для зберігання "Шахедів". За інформацією Генштабу, там зберігалося близько 400 ударних дронів. Піля влучання в ціль на території складу спостерігалася детонація.
  • Вересень 2024 року, за підрахунками військових журналістів, став першим місяцем зі щоденними атаками російських дронів-камікадзе. Всього за вересень ворог випустив по Україні 1339 ударних БпЛА типу "Шахед", з яких було збито 1107, а ще деяка частина подавлені засобами РЕБ.

ШахедбезпілотникиПовітряні сили ЗСУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден закликав політично заблокувати Трампа

ISW: Путін на саміті BRICS хоче створити механізми для посилення війни

Генсек ООН прибув до Путіна на саміт BRICS

футбол"Шахтар" знову не забив: гірники програли "Арсеналу" в Лондоні

Шмигаль: Замість МСЕК запровадять нову європейську модель

МСЕК будуть ліквідовані до 31 грудня – Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Усі новини...
ВМС ЗСУ: Російський флот уже не може вплинути на перебіг бойових дій в Україні
Окупанти за добу вбили 4 цивільних та поранили 3 на Донеччині 
Платформу Vezha для одночасного аналізу відео з БпЛА інтегрували в систему DELTA – Міноборони
46 військових не повернулися із закордонного відпочинку з початку повномасштабного вторгнення
Останні новини
10:08
футболРізник став третім голкіпером в історії Ліги чемпіонів, який забив автогол і відбив пенальті в одному матчі
10:06
Світові ціни на нафту знижуються: причини
09:58
Білл Гейтс міг таємно пожертвувати на кампанію Гарріс $50 млн – NYT
09:48
Дефіцит вітаміну D у дитинстві може негативно проявитися дорослому віці. Як саме – відповіли вчені
09:28
Литва придбає німецькі танки Leopard 2
09:24
На Полтавщині запровадили аварійні відключення світла
09:17
Сили ППО збили 57 БпЛА над Україною, 15 зникли з радарів, до 9 залишаються у повітрі
09:06
футболВизначився найгірший гравець матчу "Арсенал" – "Шахтар" за версією WhoScored
08:46
Стармер: Атаки Росії по Чорному морю загрожують світовій продовольчій безпеці
08:36
фото, доповнено Росіяни убили 3 мирних жителів на Донеччині
Усі новини...
Реклама:
Реклама: