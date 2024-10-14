Росіяни вперше за 48 діб вночі не запускали по Україні "Шахеди"
Російські окупанти вперше за майже 50 діб в ніч на 14 жовтня не атакували Україну безпілотниками типу "Шахед".
Джерело: Armyinform, Українська правда
Деталі: В управлінні комунікацій Повітряних сил підтвердили, що окупанти не атакували "Шахедами" в ніч на 14 жовтня.
Т.в.о. начальника управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що вперше за останні 48 діб ніч минула без "Шахедів".
Водночас у Повітряних силах не коментували, з чим може бути пов'язане раптове затишшя з боку окупантів.
Раніше у жовтні Ігнат повідомив, що російські окупаційні війська дедалі частіше, крім "Шахедів", використовують дрони невстановленого типу, які часто підпадають під вплив українських засобів радіоелектронної боротьби та падають на землю, не завдавши шкоди.
Нагадаємо:
- У Генштабі ЗСУ заявили, що 9 жовтня завдали удару по складах біля Єйська силами та засобами військово-морських сил та СБУ. Ціль – склади у селищі Октябрське, які за твердженням Генштабу, використовувались для зберігання "Шахедів". За інформацією Генштабу, там зберігалося близько 400 ударних дронів. Піля влучання в ціль на території складу спостерігалася детонація.
- Вересень 2024 року, за підрахунками військових журналістів, став першим місяцем зі щоденними атаками російських дронів-камікадзе. Всього за вересень ворог випустив по Україні 1339 ударних БпЛА типу "Шахед", з яких було збито 1107, а ще деяка частина подавлені засобами РЕБ.