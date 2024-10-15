Некоторым регионам Украины угрожали вражеские БпЛА

Вечером 14 октября российские войска запустили на территорию Украины ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 20:31 Воздушные силы сообщили об ударных БПЛА на Херсонщине в направлении Николаевщины, курс северо-западный.

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В 20:46 стало известно, что несколько групп вражеских БПЛА в районе Черноморского биосферного заповедника движутся в направлении Южного.

В 21:39 стало известно, что вражеские БпЛА в Николаевской области держат северо-западный курс на Кировоградщину; БпЛА в Одесской области движутся северо-западным курсом в направлении Винницкой области.

В 22:29 военные предупредили о БпЛА из Кировоградской области в направлении Черкасской области.

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В 23:26 появилась угроза беспилотников для Черкасс с запада.

В 23:39 стало известно, что БпЛА в Запорожской области движутся через Днепропетровскую область северным курсом в направлении Харьковщины.

Дословно Воздушные силы в 00:39: "БпЛА с Харьковщины в направлении Полтавщины, курс северо-западный".

1:32: "Вражеские БпЛА в центре Полтавщины курсом на запад;

БпЛА на юге Сумской области курсом на запад через Полтавщину;

БпЛА на северо-западе Харьковщины курсом на Сумщину".

2:58: "Ударный БпЛА на Полтавщине, курсом на Лубны с северо-запада".

3:11: "БпЛА изменил направление и движется с Полтавщины в направлении Черкасской области, курс юго-западный".

4:03: "Вражеские ударные БпЛА на Черкасщине и Полтавщине направляются западным курсом в направлении Киевской области".

4:46: "БпЛА на границе Полтавской и Черниговской областей, движется западным курсом".

Обновлено: В 6:06 Воздушные силы объявили отбой угрозы применения ударных вражеских БпЛА по областям.

Что предшествовало: 13 октября российские оккупанты впервые за почти 50 суток в ночь на 14 октября не атаковали Украину ударными беспилотниками.