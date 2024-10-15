У Миколаєві пролунали вибухи до оголошення повітряної тривоги – мер
Вівторок, 15 жовтня 2024, 02:40
У ніч проти 15 жовтня мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи у місті до оголошення повітряної тривоги.
Джерело: Сєнкевич у Telegram, Повітряні сили
Пряма мова Сєнкевича: "До повітряної тривоги у Миколаєві було чутно вибухи".
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Деталі: ПС повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу.
Пізніше Повітряні сили вказали на швидкісні цілі на Миколаїв.