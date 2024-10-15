У Миколаєві пролунали вибухи до оголошення повітряної тривоги – мер

У ніч проти 15 жовтня мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи у місті до оголошення повітряної тривоги.

Джерело: Сєнкевич у Telegram, Повітряні сили

Пряма мова Сєнкевича: "До повітряної тривоги у Миколаєві було чутно вибухи".

Реклама:

Деталі: ПС повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу.

Пізніше Повітряні сили вказали на швидкісні цілі на Миколаїв.