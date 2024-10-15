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В Николаеве прогремели взрывы до объявления воздушной тревоги – мэр

Ольга ГлущенкоВторник, 15 октября 2024, 02:40
В Николаеве прогремели взрывы до объявления воздушной тревоги – мэр
взрыв, иллюстративное фото из соцсетей

В ночь на 15 октября мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в городе до объявления воздушной тревоги.

Источник: Сенкевич в Telegram, Воздушные силы

Прямая речь Сенкевича: "До воздушной тревоги в Николаеве были слышны взрывы".

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Детали: ВС сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена воздушная тревога.

Позже Воздушные силы указали на скоростные цели на Николаев.

Николаеввзрыв
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