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Росія і Китай нарощують співпрацю у сфері оборони – аналітики

Ольга Глущенко Вівторок, 15 жовтня 2024, 04:58
Росія і Китай нарощують співпрацю у сфері оборони – аналітики
фото: Getty Images

Експерти Інституту вивчення війни вказують на те, що спільні військово-морські навчання Росії та Китаю і візит міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова до Китаю свідчать про інтенсифікацію співпраці країн у сфері оборони.

Джерело: ISW

Деталі: Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов прибув до Китайської Народної Республіки з офіційним візитом 14 жовтня, підкресливши продовження російсько-китайської співпраці у сфері оборони на тлі двосторонніх військово-морських навчань у Тихому океані.

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Бєлоусов зустрівся з міністром оборони КНР Дун Цзюнем у Пекіні і обговорив роль двостороннього співробітництва у зміцненні оборонного потенціалу кожної держави та підтримці глобальної безпеки і регіональної стабільності.

Дун підкреслив, що Росія і КНР поділяють спільне прагнення розвивати військову співпрацю і відкривати нові шляхи для спільного співробітництва у сфері оборони, які раніше не були визначені.

У звіті нагадують, що 14 жовтня Міністерство оборони Росії опублікувало кадри спільних протичовнових військово-морських навчань Росії та Народно-визвольної армії Китаю в північно-західній частині Тихого океану і заявило, що кораблі ВМС Росії і НВАК здійснюють спільне патрулювання Азійсько-Тихоокеанського регіону.

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Дослівно ISW: "Такі спільні військово-морські навчання є проявом інтенсифікації співпраці між Росією та КНР у сфері оборони, оскільки під час спільних навчань кожна зі сторін може отримати цінні уроки одна від одної, покращуючи оперативну сумісність і потенційно формуючи військову доктрину в майбутньому".

Деталі: Експерти додають, що російські війська мають досвід відбиття ударів українських морських безпілотників по російській військово-морській і портовій інфраструктурі.

На думку аналітиків, НВАК може сподіватися засвоїти деякі з цих уроків при плануванні можливих майбутніх дій КНР проти Тайваню.

Нагадаємо: Міністерство оборони Тайваню попередило, що КНР розпочала "масовані військові навчання", оточивши Тайвань військовими кораблями 14 жовтня, що збіглося з візитом Бєлоусова.

ISWРосіяКитай
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