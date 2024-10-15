Россия и Китай наращивают сотрудничество в сфере обороны – аналитики

Эксперты Института изучения войны указывают на то, что совместные военно-морские учения России и Китая и визит министра обороны России Андрея Белоусова в Китай свидетельствуют об интенсификации сотрудничества стран в сфере обороны.

Источник: ISW

Детали: Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Китайскую Народную Республику с официальным визитом 14 октября, подчеркнув продолжение российско-китайского сотрудничества в сфере обороны на фоне двусторонних военно-морских учений в Тихом океане.

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Белоусов встретился с министром обороны КНР Дун Цзюнем в Пекине и обсудил роль двустороннего сотрудничества в укреплении оборонного потенциала каждого государства и поддержании глобальной безопасности и региональной стабильности.

Дун подчеркнул, что Россия и КНР разделяют общее стремление развивать военное сотрудничество и открывать новые пути для совместного сотрудничества в сфере обороны, которые ранее не были определены.

В отчете напоминают, что 14 октября Министерство обороны России опубликовало кадры совместных противолодочных военно-морских учений России и Народно-освободительной армии Китая в северо-западной части Тихого океана и заявило, что корабли ВМС России и НОАК осуществляют совместное патрулирование Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Дословно ISW: "Такие совместные военно-морские учения являются проявлением интенсификации сотрудничества между Россией и КНР в сфере обороны, поскольку во время совместных учений каждая из сторон может извлечь ценные уроки друг от друга, улучшая оперативную совместимость и потенциально формируя военную доктрину в будущем".

Детали: Эксперты добавляют, что российские войска имеют опыт отражения ударов украинских морских беспилотников по российской военно-морской и портовой инфраструктуре.

По мнению аналитиков, НОАК может надеяться усвоить некоторые из этих уроков при планировании возможных будущих действий КНР против Тайваня.

Напомним: Министерство обороны Тайваня предупредило, что КНР начала "массированные военные учения", окружив Тайвань военными кораблями 14 октября, что совпало с визитом Белоусова.