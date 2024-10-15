Канада висилає індійських дипломатів, Індія відповіла тим же

Влада Канади висилає 6 індійських дипломатичних осіб, звинувачуючи їх у причетності до вбивства, вимагання та насилля щодо канадських громадян. У відповідь на це Індія вислала канадських дипломатів.

Джерело: The New York Times, CBC News

Деталі: Канада висилає індійського дипломата і ще п'ятьох осіб, заявивши, що вони є частиною великої злочинної мережі. Індія відповіла взаємністю, виславши шістьох канадських дипломатів.

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Пряма мова прем’єра Канади Джастіна Трюдо: "Я вважаю очевидним, що уряд Індії зробив фундаментальну помилку, вважаючи, що може брати участь у підтримці злочинної діяльності проти канадців тут, на канадській землі. Чи то вбивства, вимагання або інші насильницькі дії, це абсолютно неприйнятно".

Деталі: Дві країни перебувають у стані напруженої суперечки після вбивства сикхського священнослужителя Хардіпа Сінгха Ніджара, яке, як тоді заявив уряд Трюдо, було організоване індійською владою.

Канада є домом для найбільшої громади сикхів за межами Індії, релігійної меншини, яка проживає переважно в штаті Пенджаб на північному заході Індії.

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Індія заявила, що деякі сикхи в Канаді беруть активну участь у сепаратистському русі, який прагне відокремити батьківщину сикхів, відому як Халістан.

Канадські чиновники заявили, що їхнє розслідування зосереджене на причетності індійської влади до кампанії, спрямованої проти канадських сикхських активістів.

Індійський уряд у своїй заяві в понеділок спробував заперечити претензії Канади, заявивши, що відкликає своїх дипломатів з Канади через "атмосферу екстремізму і насильства", яка, за його словами, ставить під загрозу їхню безпеку.

Що передувало: Трьох громадян Індії заарештували й висунули звинувачення у вбивстві лідера сикхських сепаратистів у Канаді, що спричинило великий дипломатичний конфлікт між двома країнами.