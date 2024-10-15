Канада высылает индийских дипломатов, Индия ответила тем же

Власти Канады высылают 6 индийских дипломатических лиц, обвиняя их в причастности к убийству, вымогательству и насилию в отношении канадских граждан. В ответ на это Индия выслала канадских дипломатов.

Источник: The New York Times, CBC News

Детали: Канада высылает индийского дипломата и еще пятерых человек, заявив, что они являются частью крупной преступной сети. Индия ответила взаимностью, выслав шестерых канадских дипломатов.

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Прямая речь премьера Канады Джастина Трюдо: "Я считаю очевидным, что правительство Индии совершило фундаментальную ошибку, считая, что может участвовать в поддержке преступной деятельности против канадцев здесь, на канадской земле. Будь то убийства, вымогательство или другие насильственные действия, это абсолютно неприемлемо".

Детали: Две страны находятся в состоянии напряженного спора после убийства сикхского священнослужителя Хардипа Сингха Ниджара, которое, как тогда заявило правительство Трюдо, было организовано индийскими властями.

Канада является домом для крупнейшей общины сикхов за пределами Индии, религиозного меньшинства, проживающего преимущественно в штате Пенджаб на северо-западе Индии.

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Индия заявила, что некоторые сикхи в Канаде активно участвуют в сепаратистском движении, которое стремится отделить родину сикхов, известную как Халистан.

Канадские чиновники заявили, что их расследование сосредоточено на причастности индийских властей к кампании, направленной против канадских сикхских активистов.

Индийское правительство в своем заявлении в понедельник попыталось оспорить претензии Канады, заявив, что отзывает своих дипломатов из Канады из-за "атмосферы экстремизма и насилия", которая, по его словам, ставит под угрозу их безопасность.

Что предшествовало: Трех граждан Индии арестовали и предъявили обвинения в убийстве лидера сикхских сепаратистов в Канаде, что вызвало большой дипломатический конфликт между двумя странами.