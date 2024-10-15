КНДР підірвала дороги до Південної Кореї – ЗМІ
Північна Корея підірвала зі свого боку дороги, які зʼєднують країну з Південною Кореєю, пише південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.
Джерело: Yonhap з посиланням на військових
Пряма мова Об'єднаного комітету начальників штабів: "Північна Корея підірвала частини доріг Кьонгі і Донхе на північ від військової демаркаційної лінії близько полудня".
Деталі: Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що посилив спостереження і готовність до дій.
Пізніше Yonhap з посиланням на ОКШ додало, що північнокорейські військові після підриву доріг почали проводити додаткові заходи з використанням важкої техніки.
Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що військові Півдня не постраждали і що вони відповіли пострілами на дії КНДР.
Минулого тижня північнокорейські військові оголосили про план "повного відокремлення" території Північної Кореї від Південної Кореї, заявивши, що вони поінформували американських військових про цей крок, щоб "запобігти будь-якій помилковій оцінці і випадковому конфлікту".
Обидві Кореї з'єднані автомобільними і залізничними шляхами вздовж лінії Кьонгі, яка з'єднує західне прикордонне місто Пхаджу з північним Кесоном, і лінії Донхе вздовж східного узбережжя.