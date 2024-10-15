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КНДР підірвала дороги до Південної Кореї – ЗМІ

Ірина БалачукВівторок, 15 жовтня 2024, 07:58
КНДР підірвала дороги до Південної Кореї – ЗМІ
Фото ілюстративне з сайту Yonhap

Північна Корея підірвала зі свого боку дороги, які зʼєднують країну з Південною Кореєю, пише південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

Джерело: Yonhap з посиланням на військових

Пряма мова Об'єднаного комітету начальників штабів: "Північна Корея підірвала частини доріг Кьонгі і Донхе на північ від військової демаркаційної лінії близько полудня".

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Деталі: Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що посилив спостереження і готовність до дій.

Пізніше Yonhap з посиланням на ОКШ додало, що північнокорейські військові після підриву доріг почали проводити додаткові заходи з використанням важкої техніки.

Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що військові Півдня не постраждали і що вони відповіли пострілами на дії КНДР. 

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скриншот з відео Yonhap

Минулого тижня північнокорейські військові оголосили про план "повного відокремлення" території Північної Кореї від Південної Кореї, заявивши, що вони поінформували американських військових про цей крок, щоб "запобігти будь-якій помилковій оцінці і випадковому конфлікту".

Обидві Кореї з'єднані автомобільними і залізничними шляхами вздовж лінії Кьонгі, яка з'єднує західне прикордонне місто Пхаджу з північним Кесоном, і лінії Донхе вздовж східного узбережжя.

КНДРПівденна Корея
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