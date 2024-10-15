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КНДР взорвала дороги до Южную Корею – СМИ

Ирина БалачукВторник, 15 октября 2024, 07:58
КНДР взорвала дороги до Южную Корею – СМИ
Фото иллюстративное с сайта Yonhap

Северная Корея взорвала со своей стороны дороги, которые соединяют страну с Южной Кореей, пишет южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Источник: Yonhap со ссылкой на военных

Прямая речь Объединенного комитета начальников штабов: "Северная Корея взорвала части дорог Кенги и Донхэ к северу от военной демаркационной линии около полудня".

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Детали: Объединенный комитет начальников штабов заявил, что усилил наблюдение и готовность к действиям. 

Позже Yonhap со ссылкой на ОКШ добавило, что северокорейские военные после подрыва дорог начали проводить дополнительные мероприятия с использованием тяжелой техники.

Объединенный комитет начальников штабов заявил, что военные Юга не пострадали и что они ответили выстрелами на действия КНДР. 

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СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО YONHAP

На прошлой неделе северокорейские военные объявили о плане "полного отделения" территории Северной Кореи от Южной Кореи, заявив, что они проинформировали американских военных об этом шаге, чтобы "предотвратить любую ложную оценку и случайный конфликт".

Обе Кореи соединены автомобильными и железнодорожными путями вдоль линии Кенги, которая соединяет западный пограничный город Пхаджу с северным Кэсоном, и линии Донхэ вдоль восточного побережья.

КНДРЮжная Корея
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