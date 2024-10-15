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На фронті за добу відбулось майже 200 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб

Анастасія ПроцВівторок, 15 жовтня 2024, 08:42
На фронті за добу відбулось майже 200 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулося 198 бойових зіткнень з окупантами, найбільше на Покровському і Курахівському напрямках.

Джерело: Генштаб

Деталі: На Харківському напрямку відбулося дві ворожих атаки в районі Тихого.

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На Куп’янському напрямку окупанти здійснили 26 атак.

На Лиманському напрямку українські війська відбили 37 атак загарбників поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Греківка, Невське, Терни, Ямполівка, Торське та Зарічне. Основні зусилля ворог направляв у бік Невського, де провів ще вісім атак.

На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито три штурми поблизу Верхньокам’янського.

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На Краматорському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону в районах Оріхово-Василівки та Диліївки. Неподалік Щербинівки на Торецькому напрямку ворог здійснив три атаки.

На Покровському напрямку українські бійці відбили 40 ворожих штурмів різної інтенсивності в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Селидове, Гродівка, Новотроїцьке та Новопавлівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 50 ворожих атак у районах населених пунктів Ізмайлівка, Гірник, Зоряне, Курахівка, Цукурине, Новодмитрівка, Новоселидівка, Антонівка, Костянтинівка, Катеринівка, Георгіївки та Водяного. Найбільш активно ворог діяв біля Георгіївки, Новодмитрівки та Антонівки.

На Времівському напрямку Сили оборони відбили три атаки окупантів в районі Богоявленки.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення неподалік Малої Токмачки та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили 8 атак.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

В Курській області за минулу добу авіація ворога завдала 12 авіаударів, скинувши при цьому 16 керованих авіабомб по території РФ.

Генштаб
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