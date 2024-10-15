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На фронте за сутки произошло почти 200 боевых столкновений с врагом – Генштаб

Анастасия ПроцВторник, 15 октября 2024, 08:42
На фронте за сутки произошло почти 200 боевых столкновений с врагом – Генштаб
фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 198 боевых столкновений с оккупантами, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях.

Источник: Генштаб

Детали: На Харьковском направлении произошло две вражеских атаки в районе Тихого.

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На Купянском направлении оккупанты совершили 26 атак.

На Лиманском направлении украинские войска отбили 37 атак захватчиков вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Грековка, Невское, Терны, Ямполовка, Торское и Заречное. Основные усилия враг направлял в сторону Невского, где провел еще восемь атак.

На Северском направлении Силами обороны Украины отражено три штурма вблизи Верхнекаменского.

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На Краматорском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборону в районах Орехово-Васильевки и Дилиевки. Неподалеку Щербиновки на Торецком направлении враг совершил три атаки.

На Покровском направлении украинские бойцы отбили 40 вражеских штурмов различной интенсивности в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лысовка, Селидово, Гродовка, Новотроицкое и Новопавловка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 50 вражеских атак в районах населенных пунктов Измайловка, Горняк, Зоряное, Кураховка, Цукурино, Новодмитровка, Новоселидовка, Антоновка, Константиновка, Екатериновка, Георгиевка и Водяное. Наиболее активно враг действовал возле Георгиевки, Новодмитровки и Антоновки.

На Времовском направлении Силы обороны отбили три атаки оккупантов в районе Богоявленки.

На Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения неподалеку Малой Токмачки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили 8 атак.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В Курской области за минувшие сутки авиация врага нанесла 12 авиаударов, сбросив при этом 16 управляемых авиабомб по территории РФ.

Генштаб
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