На фронте за сутки произошло почти 200 боевых столкновений с врагом – Генштаб
За минувшие сутки на фронте произошло 198 боевых столкновений с оккупантами, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях.
Источник: Генштаб
Детали: На Харьковском направлении произошло две вражеских атаки в районе Тихого.
На Купянском направлении оккупанты совершили 26 атак.
На Лиманском направлении украинские войска отбили 37 атак захватчиков вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Грековка, Невское, Терны, Ямполовка, Торское и Заречное. Основные усилия враг направлял в сторону Невского, где провел еще восемь атак.
На Северском направлении Силами обороны Украины отражено три штурма вблизи Верхнекаменского.
На Краматорском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборону в районах Орехово-Васильевки и Дилиевки. Неподалеку Щербиновки на Торецком направлении враг совершил три атаки.
На Покровском направлении украинские бойцы отбили 40 вражеских штурмов различной интенсивности в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лысовка, Селидово, Гродовка, Новотроицкое и Новопавловка.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 50 вражеских атак в районах населенных пунктов Измайловка, Горняк, Зоряное, Кураховка, Цукурино, Новодмитровка, Новоселидовка, Антоновка, Константиновка, Екатериновка, Георгиевка и Водяное. Наиболее активно враг действовал возле Георгиевки, Новодмитровки и Антоновки.
На Времовском направлении Силы обороны отбили три атаки оккупантов в районе Богоявленки.
На Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения неподалеку Малой Токмачки и Новоданиловки.
На Приднепровском направлении украинские защитники отбили 8 атак.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
В Курской области за минувшие сутки авиация врага нанесла 12 авиаударов, сбросив при этом 16 управляемых авиабомб по территории РФ.