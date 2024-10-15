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Угорщина хоче збільшити поставки газу від "Газпрому" у 2025 році – Сійярто

Христина Бондарєва, Ірина БалачукВівторок, 15 жовтня 2024, 09:58
Угорщина хоче збільшити поставки газу від Газпрому у 2025 році – Сійярто
Глава угорського МЗС Петер Сійярто. Фото з Facebook

Угорщина і російський монополіст "Газпром" ведуть перемовини про додаткові закупівлі Будапештом газу на 2025 рік, повідомив глава угорського МЗС Петер Сійярто.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Сіяйярто російському агентству "РИА Новости"

Деталі: Видання нагадує, що "Газпром" та угорська енергокомпанія MVM 10 жовтня підписали меморандум про взаєморозуміння стосовно можливості збільшення поставок російського газу до Угорщини. 

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Пряма мова Сійярто: "По суті, ми збільшуємо обсяг. Ми вже підписали одну (додаткову угоду, – ред.) на останній квартал цього року, яка охоплює додаткові обсяги за ціною, що гарантує конкурентоспроможність ціноутворення. Зараз ми ведемо переговори про угоду на наступний рік".

Деталі: Він додав, що йдеться про збільшення обсягів газу, який закуповують. Для цього планують задіяти весь потенціал "Турецького потоку".

Для довідки: Газопровід "Турецький потік", побудований безпосередньо перед вторгненням Росії в Україну, доставляє російський газ дном Чорного моря на європейську територію Туреччини, а потім до Болгарії, де називається "Балканський потік". Болгарія не імпортує газ з цього трубопроводу, але забезпечує транзит до Сербії, а далі до Угорщини.

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За словами Сійярто, підписаний у Санкт-Петербурзі меморандум про взаєморозуміння з "Газпромом" закріплює і на майбутні роки практику додаткових угод до довгострокових контрактів, які гарантують конкурентність ціни. 

Передісторія:

УгорщинаРосіягаз
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