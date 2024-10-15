Венгрия хочет увеличить поставки газа от "Газпрома" в 2025 году – Сийярто

Венгрия и российский монополист "Газпром" ведут переговоры о дополнительных закупках Будапештом газа на 2025 год, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Сийярто российскому агентству "РИА Новости"

Детали: Издание напоминает, что "Газпром" и венгерская энергокомпания MVM 10 октября подписали меморандум о взаимопонимании относительно возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию.

Реклама:

Прямая речь Сийярто: "По сути, мы увеличиваем объем. Мы уже подписали одно (дополнительное соглашение, – ред.) на последний квартал этого года, которое охватывает дополнительные объемы по цене, что гарантирует конкурентоспособность ценообразования. Сейчас мы ведем переговоры о соглашении на следующий год".

Детали: Он добавил, что речь идет об увеличении объемов газа, который закупают. Для этого планируют задействовать весь потенциал "Турецкого потока".

Для справки: Газопровод "Турецкий поток", построенный непосредственно перед вторжением России в Украину, доставляет российский газ по дну Черного моря на европейскую территорию Турции, а затем в Болгарию, где называется "Балканский поток". Болгария не импортирует газ из этого трубопровода, но обеспечивает транзит в Сербию, а далее в Венгрию.

РЕКЛАМА:

По словам Сийярто, подписанный в Санкт-Петербурге меморандум о взаимопонимании с "Газпромом" закрепляет и на будущие годы практику дополнительных соглашений к долгосрочным контрактам, которые гарантируют конкурентность цены.

Предыстория: