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Українці кажуть, що не помітили змін в діяльності уряду після нових призначень

Альона Мазуренко Вівторок, 15 жовтня 2024, 10:30
Українці кажуть, що не помітили змін в діяльності уряду після нових призначень
засідання Кабміну. ілюстративне фото з Урядового порталу

За результатами опитування, більшість українців вважає, що у діяльності Кабінету міністрів нічого не змінилося, попри нові призначення.

Джерело: результати опитування КМІС, проведеного 20-27 вересня

Дослівно: "Нещодавно в Уряді України відбулися зміни і ми респондентам поставили запитання, яких змін вони очікують – діяльність Уряду покращиться, погіршиться чи нічого не зміниться.

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Переважна більшість українців – 74% – вважають, що у діяльності уряду нічого не зміниться після нещодавніх змін. Очікують на покращення діяльності – 12%, на погіршення діяльності – 6%".

Деталі: Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький додав, що після повномасштабного вторгнення ставлення до уряду України значно покращилося, але далі оцінки населення почали погіршуватися.

Так, у травні 2024 року лише 14% українців добре оцінювали діяльність уряду за останній рік (ще 34% ані добре, ані погано оцінили діяльність, а 50% оцінили погано).

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Він додав, що наразі немає ані значного захвату від змін в Кабміні, ані категоричного неприйняття.

 

Опитування проводив КМІС упродовж 20-27 вересня 2024 року до якого на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум" були додані запитання щодо ставлення українців до змін в Уряді та до створення Уряду національної єдності.

Методом телефонних інтерв’ю було опитано 1001 респондента у віці 18 років і старше. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально похибка такої вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Загалом отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність.

Знати більше: Урядовий "Квартал". Чому Зеленський вигнав половину Кабміну

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