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Украинцы говорят, что не заметили изменений в деятельности Кабммина после новых назначений

Алена МазуренкоВторник, 15 октября 2024, 10:30
Украинцы говорят, что не заметили изменений в деятельности Кабммина после новых назначений
заседание Кабмина. иллюстративное фото с Правительственного портала

По результатам опроса, большинство украинцев считает, что в деятельности Кабинета министров ничего не изменилось, несмотря на новые назначения.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного 20-27 сентября

Дословно: "Недавно в Правительстве Украины произошли изменения и мы респондентам задали вопрос, каких изменений они ожидают - деятельность Правительства улучшится, ухудшится или ничего не изменится.

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Подавляющее большинство украинцев - 74% - считают, что в деятельности правительства ничего не изменится после недавних изменений. Ожидают улучшения деятельности - 12%, ухудшения деятельности - 6%".

Детали: Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий добавил, что после полномасштабного вторжения отношение к правительству Украины значительно улучшилось, но дальше оценки населения начали ухудшаться.

Так, в мае 2024 года только 14% украинцев хорошо оценивали деятельность правительства за последний год (еще 34% ни хорошо, ни плохо оценили деятельность, а 50% оценили плохо).

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Он добавил, что пока нет ни значительного восторга от изменений в Кабмине, ни категорического неприятия.

 

Опрос проводил КМИС в течение 20-27 сентября 2024 года, к которому по заказу общественной организации Центр стратегических коммуникаций "Форум" были добавлены вопросы об отношении украинцев к изменениям в Правительстве и к созданию Правительства национального единства.

Методом телефонных интервью был опрошен 1001 респондент в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально погрешность такой выборки не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется некоторое систематическое отклонение. В целом полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность.

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Кабинет министровопросвойна
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