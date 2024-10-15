ЗМІ розкрили деталі нового плану ЄС щодо міграції: зміни торкнуться й українців

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила новий план ЄС з десяти пунктів для протидії нелегальній міграції, який також передбачає зміни для українців.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Деталі: Фон дер Ляєн анонсувала "інноваційні способи протидії нелегальній міграції" у листі до глав держав і урядів країн ЄС за два дні до саміту.

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Так, президентка Єврокомісії заявила, що слід розглянути можливість організації центрів для мігрантів, які не мають права на притулок, за межами Євросоюзу.

Це перший випадок, коли Єврокомісія привітала пропозицію, яку підтримала, зокрема, Польща. Італія вже організовує такі центри в Албанії.

Урсула фон дер Ляєн також оголосила про нові правила, які зроблять більш ефективним повернення мігрантів, які не мають права на притулок, до країн походження.

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Вона також вказала, що одним із перших завдань комісара з питань внутрішніх справ та міграції є вирішення проблеми гібридних атак з боку Росії та Білорусі. Це включає, наприклад, угоди з авіакомпаніями, які літають до Мінська, і більш сувору візову політику.

Будуть також нові правила, що регулюють довгострокове перебування біженців з України. Що саме зміниться, поки не уточнюють.

Міграція буде однією з головних тем дводенного саміту глав держав і урядів ЄС в Брюсселі, який розпочнеться в четвер.

12 жовтня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що розроблена його урядом стратегія протидії нелегальній міграції передбачає тимчасове територіальне призупинення права на притулок.

Незрозуміло, на яких ділянках польського кордону застосовуватиметься цей захід, і як він відповідатиме міжнародному гуманітарному праву.

У Єврокомісії заявили, що наміри Польщі в односторонньому порядку відмовляти в наданні притулку мігрантам загрожують порушенням зобов'язань країни в галузі прав людини.