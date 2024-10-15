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СМИ раскрыли детали нового плана ЕС по миграции: изменения коснутся и украинцев

Иванна Костина, Анастасия ПроцВторник, 15 октября 2024, 12:40
СМИ раскрыли детали нового плана ЕС по миграции: изменения коснутся и украинцев
Урсула фон дер Ляйен. фото: Getty Images

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый план ЕС из десяти пунктов для противодействия нелегальной миграции, который также предусматривает изменения для украинцев.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: Фон дер Ляйен анонсировала "инновационные способы противодействия нелегальной миграции" в письме к главам государств и правительств стран ЕС за два дня до саммита.

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Так, президент Еврокомиссии заявила, что следует рассмотреть возможность организации центров для мигрантов, которые не имеют права на убежище, за пределами Евросоюза.

Это первый случай, когда Еврокомиссия приветствовала предложение, которое поддержала, в частности, Польша. Италия уже организует такие центры в Албании.

Урсула фон дер Ляйен также объявила о новых правилах, которые сделают более эффективным возвращение мигрантов, не имеющих права на убежище, в страны происхождения.

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Она также указала, что одной из первых задач комиссара по вопросам внутренних дел и миграции является решение проблемы гибридных атак со стороны России и Беларуси. Это включает, например, соглашения с авиакомпаниями, летающими в Минск, и более строгую визовую политику.

Будут также новые правила, регулирующие долгосрочное пребывание беженцев из Украины. Что именно изменится, пока не уточняют.

Миграция будет одной из главных тем двухдневного саммита глав государств и правительств ЕС в Брюсселе, который начнется в четверг.

12 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разработанная его правительством стратегия противодействия нелегальной миграции предусматривает временное территориальное приостановление права на убежище.

Непонятно, на каких участках польской границы будет применяться эта мера и как она будет соответствовать международному гуманитарному праву.

В Еврокомиссии заявили, что намерения Польши в одностороннем порядке отказывать в предоставлении убежища мигрантам грозят нарушением обязательств страны в области прав человека.

ЕС
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