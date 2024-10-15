РФ сформувала "бурятський батальйон" із північнокорейців: 18 вояк уже втекли – джерела

Російські окупанти сформували "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами КНДР, при цьому 18 військовослужбовців із Північної Кореї вже скоїли втечу з позицій на кордоні Брянської та Курської областей РФ.

Джерело: спірозмовники "Української правди" в спецслужбах

Деталі: За даними джерел УП, подія мала місце за 7 кілометрів від державного кордону з Україною.

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За словами нашого співрозмовника, мотиви втечі північнокорейців невідомі, окупаційна армія розпочала їхні пошуки. Водночас цю інформацію російські окупанти намагаються приховати від свого вищого командування.

Раніше з'явилась інформація про формування у складі окупаційного війська "особливого бурятського батальйону", укомплектованого громадянами КНДР.

Орієнтовна кількість особового складу до 3000 осіб.

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Ймовірно, що батальйон можуть залучити до виконання бойових завдань поблизу населених пунктів Суджа та Курськ.