РФ сформировала "бурятский батальон" из северокорейцев: 18 вояк уже сбежали – источники
Российские оккупанты сформировали "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами КНДР, при этом 18 военнослужащих из Северной Кореи уже совершили побег с позиций на границе Брянской и Курской областей РФ.
Источник: собеседники "Украинской правды" в спецслужбах
Детали: По данным источников УП, событие имело место в 7 километрах от государственной границы с Украиной.
По словам нашего собеседника, мотивы побега северокорейцев неизвестны, оккупационная армия начала их поиски. В то же время эту информацию российские оккупанты пытаются скрыть от своего высшего командования.
Ранее появилась информация о формировании в составе оккупационного войска "особого бурятского батальона", укомплектованного гражданами КНДР.
Ориентировочное количество личного состава до 3000 человек.
Вероятно, что батальон могут привлечь к выполнению боевых задач вблизи населенных пунктов Суджа и Курск.