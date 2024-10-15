РФ сформировала "бурятский батальон" из северокорейцев: 18 вояк уже сбежали – источники

Российские оккупанты сформировали "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами КНДР, при этом 18 военнослужащих из Северной Кореи уже совершили побег с позиций на границе Брянской и Курской областей РФ.

Источник: собеседники "Украинской правды" в спецслужбах

Детали: По данным источников УП, событие имело место в 7 километрах от государственной границы с Украиной.

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По словам нашего собеседника, мотивы побега северокорейцев неизвестны, оккупационная армия начала их поиски. В то же время эту информацию российские оккупанты пытаются скрыть от своего высшего командования.

Ранее появилась информация о формировании в составе оккупационного войска "особого бурятского батальона", укомплектованного гражданами КНДР.

Ориентировочное количество личного состава до 3000 человек.

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Вероятно, что батальон могут привлечь к выполнению боевых задач вблизи населенных пунктов Суджа и Курск.