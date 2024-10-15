Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зима близько: Зеленський провів енергетичну Ставку

Валентина РоманенкоВівторок, 15 жовтня 2024, 16:53
Зима близько: Зеленський провів енергетичну Ставку
Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський 15 жовтня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, присвячену комплексній підготовці до опалювального сезону.

Джерело: глава держави в Telegram

Пряма мова: "Енергетична Ставка. Комплексна підготовка до зими. Доповіді всіх, хто задіяний у процесі: Нафтогазу, Укренерго, міністерств енергетики, внутрішніх справ, розвитку громад та територій, Повітряних сил, обласних військових адміністрацій".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що обговорювалося усі рівні захисту енергетичної інфраструктури: інженерний, засобами РЕБ та силами ППО.

За словами Зеленськтого, активну участь у захисті братиме українська авіація. Також було ухвалено рішення щодо посилення ППО в прикордонних і прифронтових регіонах.

Міністерство внутрішніх справ представило план заходів реагування на обстріли та оперативного відновлення пошкоджень. Триває робота зі створення розосередженої мережі когенераційних установок, додав глава держави.

ставкаЗеленськийенергетика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генсек ООН прибув до Путіна на саміт BRICS

футбол"Шахтар" знову не забив: гірники програли "Арсеналу" в Лондоні

Буданов: Перші війська КНДР можуть прибути в Курську область вже 23 жовтня

Шмигаль: Замість МСЕК запровадять нову європейську модель

МСЕК будуть ліквідовані до 31 грудня – Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Генпрокурор Костін йде у відставку

Усі новини...
ставка
Зеленський: Росіяни пʼяту добу намагаються прорвати українську оборону на Курщині
Зеленський відправився на Сумщину і провів там Ставку
Президент провів Ставку щодо комплектування військових бригад
Останні новини
04:08
футболРосійський бізнесмен хоче купити клуб італійської Серії А
03:48
ЗМІ: Блогерка отримала від Мінспорту 6,65 млн грн за організацію чемпіонату зі спортивної гімнастики
03:10
В Київській області ППО працює по безпілотниках
02:38
Зеленський: Взаємне припинення повітряних атак по енергетиці може завершити гарячу фазу війни
02:23
Що потрібно знати про овуляцію: наука розвінчує міфи
02:06
футболГендиректор "Шахтаря": Судаков зацікавив "Манчестер Сіті"
01:13
ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію ймовірного наступника Насралли
00:21
оновлюєтьяРосійські військові запустили ударні дрони по Україні
00:13
Генсек ООН прибув до Путіна на саміт BRICS
23:56
футбол"Шахтар" знову не забив: гірники програли "Арсеналу" в Лондоні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: