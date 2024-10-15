Зеленский провел энергетическую Ставку

Президент Владимир Зеленский 15 октября провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, посвященное комплексной подготовке к отопительному сезону.

Источник: глава государства в Telegram

Прямая речь: "Энергетическая Ставка. Комплексная подготовка к зиме. Доклады всех, кто задействован в процессе: Нафтогаза, Укрэнерго, министерств энергетики, внутренних дел, развития общин и территорий, Воздушных сил, областных военных администраций".

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Детали: Отмечается, что обсуждались все уровни защиты энергетической инфраструктуры: инженерный, средствами РЭБ и силами ПВО.

По словам Зеленского, активное участие в защите будет принимать украинская авиация. Также было принято решение об усилении ПВО в приграничных и прифронтовых регионах.

Министерство внутренних дел представило план мер реагирования на обстрелы и оперативного восстановления повреждений. Продолжается работа по созданию рассредоточенной сети когенерационных установок, добавил глава государства.