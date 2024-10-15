Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский провел энергетическую Ставку

Валентина РоманенкоВторник, 15 октября 2024, 16:53
Зеленский провел энергетическую Ставку
Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский 15 октября провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, посвященное комплексной подготовке к отопительному сезону.

Источник: глава государства в Telegram

Прямая речь: "Энергетическая Ставка. Комплексная подготовка к зиме. Доклады всех, кто задействован в процессе: Нафтогаза, Укрэнерго, министерств энергетики, внутренних дел, развития общин и территорий, Воздушных сил, областных военных администраций".

Реклама:

Детали: Отмечается, что обсуждались все уровни защиты энергетической инфраструктуры: инженерный, средствами РЭБ и силами ПВО.

По словам Зеленского, активное участие в защите будет принимать украинская авиация. Также было принято решение об усилении ПВО в приграничных и прифронтовых регионах.

Министерство внутренних дел представило план мер реагирования на обстрелы и оперативного восстановления повреждений. Продолжается работа по созданию рассредоточенной сети когенерационных установок, добавил глава государства.

ставкаЗеленскийэнергетика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генсек ООН прибыл в Россию на саммит BRICS

футбол"Шахтер" снова не забил: горняки проиграли "Арсеналу" в Лондоне

Буданов: Первые войска КНДР могут прибыть в Курскую область уже 23 октября

Шмыгаль: Вместо МСЭК введут новую европейскую модель

МСЭК будут ликвидированы до 31 декабря – Зеленский ввел в действие решение СНБО

Генпрокурор Костин заявил об отставке

Все новости...
ставка
Зеленский: Россияне пятые сутки пытаются прорвать украинскую оборону в Курской области
Зеленский отправился в Сумскую область и провел там Ставку
Президент провел Ставку по комплектованию военных бригад
Последние новости
04:46
ISW: Путин на саммите BRICS хочет создать механизмы для усиления войны
04:08
ФутболРоссийский бизнесмен хочет купить клуб итальянской Серии А
03:48
СМИ: Блогерша получила 6,65 млн грн за организацию чемпионата по спортивной гимнастике
03:10
В Киевской области ПВО работает по беспилотникам
02:38
Зеленский: Взаимное прекращение воздушных атак по энергетике может завершить горячую фазу войны
02:23
Что нужно знать об овуляции: наука развенчивает мифы
02:06
ФутболГендиректор "Шахтера": Судаков заинтересовал "Манчестер Сити"
01:13
ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію ймовірного наступника Насралли
00:21
обновляетсяРоссийские военные запустили ударные дроны по Украине
00:13
Генсек ООН прибыл в Россию на саммит BRICS
Все новости...
Реклама:
Реклама: