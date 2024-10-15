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Латвія побудувала вже 80% паркану на кордоні з РФ: випереджує графік

Іванна Костіна, Євген КізіловВівторок, 15 жовтня 2024, 18:35
Латвія побудувала вже 80% паркану на кордоні з РФ: випереджує графік
Новий паркан на кордоні між Латвією та Росією. Фото: Getty Images

Латвія наразі звела 80% паркану на кордоні з Росією. Це - 222 кілометри з 283 загальної довжини кордону.

Джерело: голова правління держпідприємства Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) Ренарс Гришкевичс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi

Деталі: Залишилося побудувати близько 57 кілометрів паркану, при цьому приблизно половину цих робіт планують завершити поточного року. Решта 28 кілометрів, які розташовані в складних і важкодоступних зонах, будуть побудовані до кінця жовтня наступного року.

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Будівництво паркану та інфраструктури йде з невеликим випередженням графіка, наголосив керівник VNĪ Ренарс Грішкевічс.

У реалізації проєкту зі зміцнення східного кордону беруть участь кілька організацій. VNĪ відповідає за управління будівельним процесом, зокрема за пошук підрядників через конкурс.

VNĪ було засновано 1996 року, 100% його акцій належать латвійській державі. Власником капіталу є Міністерство фінансів.

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У липні у Латвії повідомили, що паркан на латвійсько-білоруському кордоні протяжністю майже 145 кілометрів побудований.

Східний кордон країни зміцнюють і у військовому плані – Міністерство оборони раніше повідомляло про "зуби дракона" і протитанкових їжаків, що накопичуються там у рамках створення Балтійської лінії оборони.

ЛатвіяРосіякордон
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