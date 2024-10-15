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Латвия построила уже 80% забора на границе с РФ: опережает график

Иванна Костина, Евгений КизиловВторник, 15 октября 2024, 18:35
Латвия построила уже 80% забора на границе с РФ: опережает график
Новый забор на границе между Латвией и Россией. Фото: Getty Images

Латвия на данный момент возвела 80% забора на границе с Россией. Это - 222 километра из 283 общей длины границы.

Источник: председатель правления госпредприятия Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) Ренарс Гришкевичс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi

Детали: Осталось построить около 57 километров забора, при этом примерно половину этих работ планируют завершить в текущем году. Остальные 28 километров, которые расположены в сложных и труднодоступных зонах, будут построены до конца октября следующего года.

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Строительство забора и инфраструктуры идет с небольшим опережением графика, подчеркнул руководитель VNĪ Ренарс Гришкевичс.

В реализации проекта по укреплению восточной границы участвуют несколько организаций. VNĪ отвечает за управление строительным процессом, в частности за поиск подрядчиков через конкурс.

VNĪ было основано в 1996 году, 100% его акций принадлежат латвийскому государству. Владельцем капитала является Министерство финансов.

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В июле в Латвии сообщили, что забор на латвийско-белорусской границе протяженностью почти 145 километров построен.

Восточную границу страны укрепляют и в военном плане – Министерство обороны ранее сообщало о "зубах дракона" и противотанковых ежах, которые накапливаются там в рамках создания Балтийской линии обороны.

ЛатвияРосcияграница
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