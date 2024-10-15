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Із Куп'янська і трьох прилеглих громад оголосили примусову евакуацію цивільних

Тетяна ОлійникВівторок, 15 жовтня 2024, 20:00
Із Куп'янська і трьох прилеглих громад оголосили примусову евакуацію цивільних
Фото - ДСНС

Харківська ОВА оголосила примусову евакуацію з Куп’янського району та Борівської територіальної громади в Ізюмському районі.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Евакуація родин з дітьми із прифронтових громад Куп’янського району триває і нині. 234 дитини з родинами були евакуйовані з 9 вересня по 14 жовтня. Залишилося евакуювати ще 35 дітей. У зв’язку з безпековою ситуацією сьогодні було прийняте рішення про посилення заходів з евакуації цивільного населення в Куп’янському районі, в тому числі у місті Куп’янськ".

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Деталі: За даними ОВА, російські окупанти загострюють ситуацію на Куп’янському напрямку. Лише впродовж останньої доби загарбники здійснили 26 атак.

Харківська областьвійнаевакуація
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