Из Купянска и трех близлежащих громад объявили принудительную эвакуацию гражданских
Вторник, 15 октября 2024, 20:00
Харьковская ОВА объявила принудительную эвакуацию из Купянского района и Боровской территориальной громады в Изюмском районе.
Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов
Прямая речь: "Эвакуация семей с детьми из прифронтовых громад Купянского района продолжается и сейчас. 234 ребенка с семьями были эвакуированы с 9 сентября по 14 октября. Осталось эвакуировать еще 35 детей. В связи с ситуацией с безопасностью сегодня было принято решение об усилении мер по эвакуации гражданского населения в Купянском районе, в том числе в городе Купянск".
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Детали: По данным ОВА, российские оккупанты обостряют ситуацию на Купянском направлении. Только за последние сутки захватчики совершили 26 атак.