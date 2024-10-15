У Зеленського попередили, що про План перемоги в Раді він розповість не все

Президент Володимир Зеленський представить у Верховній Раді свій План перемоги не повністю: залишаться нерозкритими додатки документа.

Джерело: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Там (у Плані перемоги - ред.) є додатки, які, безумовно, не будуть публічно обговорюватися. Це все, що стосується математичної складової, тобто яка кількість зброї, в якому вигляді і так далі має бути надана Україні".

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Деталі: За словами Подоляка, ключові партнери з точки зору поставок зброї Україні – це США, Велика Британія, Німеччина, Франція та Італія.

Що передувало: Раніше "Українській правді" стало відомо, що Зеленський 16 жовтня виступить у Верховній Раді, де представить План перемоги України.