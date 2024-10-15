Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Зеленського попередили, що про План перемоги в Раді він розповість не все

Євген КізіловВівторок, 15 жовтня 2024, 21:18
У Зеленського попередили, що про План перемоги в Раді він розповість не все
фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський представить у Верховній Раді свій План перемоги не повністю: залишаться нерозкритими додатки документа.

Джерело: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Там (у Плані перемоги - ред.) є додатки, які, безумовно, не будуть публічно обговорюватися. Це все, що стосується математичної складової, тобто яка кількість зброї, в якому вигляді і так далі має бути надана Україні".

Реклама:

Деталі: За словами Подоляка, ключові партнери з точки зору поставок зброї Україні – це США, Велика Британія, Німеччина, Франція та Італія.

Що передувало: Раніше "Українській правді" стало відомо, що Зеленський 16 жовтня виступить у Верховній Раді, де представить План перемоги України.

війнаЗеленськийВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генсек ООН прибув до Путіна на саміт BRICS

футбол"Шахтар" знову не забив: гірники програли "Арсеналу" в Лондоні

Буданов: Перші війська КНДР можуть прибути в Курську область вже 23 жовтня

Шмигаль: Замість МСЕК запровадять нову європейську модель

МСЕК будуть ліквідовані до 31 грудня – Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Генпрокурор Костін йде у відставку

Усі новини...
війна
США стурбовані можливою участю військ КНДР у війні в Україні
Росіяни запустили кілька груп ударних БпЛА в Україну
Із Куп'янська і трьох прилеглих громад оголосили примусову евакуацію цивільних
Останні новини
04:08
футболРосійський бізнесмен хоче купити клуб італійської Серії А
03:48
ЗМІ: Блогерка отримала 6,65 млн грн за організацію чемпіонату зі спортивної гімнастики
03:10
В Київській області ППО працює по безпілотниках
02:38
Зеленський: Взаємне припинення повітряних атак по енергетиці може завершити гарячу фазу війни
02:23
Що потрібно знати про овуляцію: наука розвінчує міфи
02:06
футболГендиректор "Шахтаря": Судаков зацікавив "Манчестер Сіті"
01:13
ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію ймовірного наступника Насралли
00:21
оновлюєтьяРосійські військові запустили ударні дрони по Україні
00:13
Генсек ООН прибув до Путіна на саміт BRICS
23:56
футбол"Шахтар" знову не забив: гірники програли "Арсеналу" в Лондоні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: