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У Києві працює ППО по російських БпЛА

Тетяна ОлійникВівторок, 15 жовтня 2024, 22:57
У Києві працює ППО по російських БпЛА
ілюстративне фото - західне ото нгу

Увечері 15 жовтня російські війська запустили ударні безпілотники: у Києві повідомили про роботу ППО.

Джерело: КМВА, міський голова Києва Віталій Кличко

Деталі: Кличко о 22:48 повідомив, що над Троєщиною зафіксували російські ударні безпілотники. Можлива робота ППО.

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Згодом у КМВА повідомили, що в столиці працює ППО.

Що передувало:

Увечері 15 жовтня російські війська запустили на територію України ударні безпілотники з кількох напрямків.

повітряна тривогаППОбезпілотники
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