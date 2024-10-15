В Киеве работает ПВО по российским БпЛА

Вечером 15 октября российские войска запустили ударные беспилотники: в Киеве сообщили о работе ПВО.

Источник: КГВА, городской голова Киева Виталий Кличко

Детали: Кличко в 22:48 сообщил, что над Троещиной зафиксировали российские ударные беспилотники. Возможна работа ПВО.

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Впоследствии в КГВА сообщили, что в столице работает ПВО.

Что предшествовало:

Вечером 15 октября российские войска запустили на территорию Украины ударные беспилотники с нескольких направлений.