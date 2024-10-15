Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве работает ПВО по российским БпЛА

Татьяна ОлейникВторник, 15 октября 2024, 22:57
В Киеве работает ПВО по российским БпЛА
иллюстративное фото - западное ото нгу

Вечером 15 октября российские войска запустили ударные беспилотники: в Киеве сообщили о работе ПВО.

Источник: КГВА, городской голова Киева Виталий Кличко

Детали: Кличко в 22:48 сообщил, что над Троещиной зафиксировали российские ударные беспилотники. Возможна работа ПВО.

Реклама:

Впоследствии в КГВА сообщили, что в столице работает ПВО.

Что предшествовало:

Вечером 15 октября российские войска запустили на территорию Украины ударные беспилотники с нескольких направлений.

воздушная тревогаПВОбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСырский посетил части, которые воюют на Курщине

В США расследуют утечку "сверхсекретных данных" о планах Израиля отплатить Ирану

ISW: операция в Курской области стимулирует Россию обменивать военнопленных

обновляетсяРоссияне атакуют ударными беспилотниками с разных направлений

Си Цзиньпин приказал повысить боевую готовность китайских войск

Дрон "Хезболлы" атаковал дом премьера Израиля, он заявил о попытке убийства

Все новости...
воздушная тревога
Россияне запустили несколько групп ударных БпЛА в Украину: работает ПВО
Вся Украина была в тревоге из-за взлета МиГ-31К
Некоторым регионам Украины угрожали вражеские БпЛА
Последние новости
13:15
Сибига посетит Турцию, в фокусе визита – оборонно-промышленное сотрудничество
13:03
Работники Boeing проголосуют за новое соглашение о заработной плате, которое может остановить забастовку
12:53
Осужденный на 15 лет экс-мэр Владивостока отправится на войну в Украину
12:39
Le Monde: Вопрос ударов вглубь России не будет решен до выборов в США
12:15
США могут снять вето на приглашение Украины в НАТО в случае победы Харрис - СМИ
12:08
Маркес на финише был лучше Мартина и выиграл Гран-при Австралии по MotoGP
11:54
FT: В Конгрессе США требуют усилить антироссийские санкции в нефтесервисной сфере
11:40
В "Дії" приостановили бронирование от мобилизации
11:26
видеоЗавод взрывчатых веществ в РФ поразили дроны СБУ, ССО и ГУР – источник
11:22
В Швеции обнаружили огромное захоронение викингов и обломки 50-метрового корабля
Все новости...
Реклама:
Реклама: