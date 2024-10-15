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Глава МЗС поговорив із Блінкеном про енергетику і "координацію позицій"

Тетяна ОлійникВівторок, 15 жовтня 2024, 23:47
Глава МЗС поговорив із Блінкеном про енергетику і координацію позицій
фото: Getty Images

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і державний секретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову про потреби України та удари РФ по енергетиці.

Джерело: Сибіга в соцмережі Х

Пряма мова: "Я провів розмову з держсекретарем Ентоні Блінкеном, щоб підтвердити українсько-американське стратегічне партнерство та скоординувати позиції напередодні великих міжнародних подій".

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Деталі: Він зазначив, що поінформував держсекретаря США про удари РФ по українській енергосистемі, а також про ключові військові та енергетичні потреби України.

МЗСенергетикаСША
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