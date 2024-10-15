Глава МЗС поговорив із Блінкеном про енергетику і "координацію позицій"
Вівторок, 15 жовтня 2024, 23:47
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і державний секретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову про потреби України та удари РФ по енергетиці.
Джерело: Сибіга в соцмережі Х
Пряма мова: "Я провів розмову з держсекретарем Ентоні Блінкеном, щоб підтвердити українсько-американське стратегічне партнерство та скоординувати позиції напередодні великих міжнародних подій".
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Деталі: Він зазначив, що поінформував держсекретаря США про удари РФ по українській енергосистемі, а також про ключові військові та енергетичні потреби України.