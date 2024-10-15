Глава МИД поговорил с Блинкеном об энергетике и "координации позиций"
Вторник, 15 октября 2024, 23:47
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор о потребностях Украины и ударах РФ по энергетике.
Источник: Сибига в соцсети Х
Прямая речь: "Я провел разговор с госсекретарем Энтони Блинкеном, чтобы подтвердить украинско-американское стратегическое партнерство и скоординировать позиции накануне крупных международных событий".
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Детали: Он отметил, что проинформировал госсекретаря США об ударах РФ по украинской энергосистеме, а также о ключевых военных и энергетических потребностях Украины.