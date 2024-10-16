Глава Пентагону проведе серію зустрічей у Європі, щоб посилити військову підтримку України
Міністр оборони США Ллойд Остін цього тижня відвідає міністерські зустрічі НАТО та G7, на який обговорюватимуть подальшу підтримку України.
Джерело: заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх на брифінгу, "Укрінформ"
Деталі: "Завтра (в середу – ред.) міністр Остін відправиться до Брюсселя, де перебуватиме впродовж 16-18 жовтня, щоби взяти участь у серії багатосторонніх зустрічей, у тому числі на рівні міністрів оборони НАТО та міністрів країн, що входять до Глобальної коаліції перемоги над ІДІЛ".
За інформацією Сінгх, у Брюсселі йтиметься про зміцнення позицій колективної оборони НАТО, адаптацію коаліції анти-ІДІЛ до актуальних загроз, "а також про посилення військової підтримки України".
Після цього глава Пентагону відвідає Неаполь у Італії, щоб взяти участь у зустрічі на рівні міністрів оборони країн G7, запланованої на 19 жовтня.
За словами Сінгх, дискусії зосереджуватимуться, зокрема, на "забезпеченні подальшої військової допомоги Україні", а також на інших глобальних питаннях.
Передісторія:
- 12 жовтня Джо Байден також мав головувати на засіданні на рівні лідерів країн та урядів контактної групи з питань допомоги Україні – формату "Рамштайн". Однак через наближення урагану "Мілтон" до узбережжя Флориди він скасував свою поїздку до Європи. Пізніше стало відомо, що засідання "Рамштайну" відкладають на поки не визначену дату.
- Про причини цього "Європейська правда" розповідає у відео: Чому скасували "Рамштайн" і що буде з "планом перемоги" Зеленського.