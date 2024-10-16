Глава Пентагону проведе серію зустрічей у Європі, щоб посилити військову підтримку України

Міністр оборони США Ллойд Остін цього тижня відвідає міністерські зустрічі НАТО та G7, на який обговорюватимуть подальшу підтримку України.

Джерело: заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх на брифінгу, "Укрінформ"

Деталі: "Завтра (в середу – ред.) міністр Остін відправиться до Брюсселя, де перебуватиме впродовж 16-18 жовтня, щоби взяти участь у серії багатосторонніх зустрічей, у тому числі на рівні міністрів оборони НАТО та міністрів країн, що входять до Глобальної коаліції перемоги над ІДІЛ".

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За інформацією Сінгх, у Брюсселі йтиметься про зміцнення позицій колективної оборони НАТО, адаптацію коаліції анти-ІДІЛ до актуальних загроз, "а також про посилення військової підтримки України".

Після цього глава Пентагону відвідає Неаполь у Італії, щоб взяти участь у зустрічі на рівні міністрів оборони країн G7, запланованої на 19 жовтня.

За словами Сінгх, дискусії зосереджуватимуться, зокрема, на "забезпеченні подальшої військової допомоги Україні", а також на інших глобальних питаннях.

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