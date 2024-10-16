Глава Пентагона едет на серию встреч в Европе, чтобы усилить военную поддержку Украины
Министр обороны США Ллойд Остин на этой неделе посетит министерские встречи НАТО и G7, на которых будут обсуждать дальнейшую поддержку Украины.
Источник: заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге, "Укринформ"
Детали: "Завтра (в среду - ред.) министр Остин отправится в Брюссель, где будет находиться в течение 16-18 октября, чтобы принять участие в серии многосторонних встреч, в том числе на уровне министров обороны НАТО и министров стран, входящих в Глобальную коалицию победы над ИГИЛ".
По информации Сингх, в Брюсселе речь пойдет об укреплении позиций коллективной обороны НАТО, адаптации коалиции анти-ИГИЛ к актуальным угрозам, "а также об усилении военной поддержки Украины".
После этого глава Пентагона посетит Неаполь в Италии, чтобы принять участие во встрече на уровне министров обороны стран G7, запланированной на 19 октября.
По словам Сингх, дискуссии будут сосредоточены, в частности, на "обеспечении дальнейшей военной помощи Украине", а также на других глобальных вопросах.
Напомним:
- 12 октября Джо Байден также должен был председательствовать на заседании на уровне лидеров стран и правительств контактной группы по вопросам помощи Украине – формата "Рамштайн". Однако из-за приближения урагана "Милтон" к побережью Флориды он отменил свою поездку в Европу. Позже стало известно, что заседание "Рамштайн" откладывают на пока не определенную дату.
- О причинах этого "Европейская правда" рассказывает в видео: Почему отменили "Рамштайн" и что будет с "планом победы" Зеленского.