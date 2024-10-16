Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава Пентагона едет на серию встреч в Европе, чтобы усилить военную поддержку Украины

Алена ИвашкивСреда, 16 октября 2024, 00:17
Глава Пентагона едет на серию встреч в Европе, чтобы усилить военную поддержку Украины
Министр обороны США Ллойд Остин, фото: Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин на этой неделе посетит министерские встречи НАТО и G7, на которых будут обсуждать дальнейшую поддержку Украины.

Источник: заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге, "Укринформ"

Детали: "Завтра (в среду - ред.) министр Остин отправится в Брюссель, где будет находиться в течение 16-18 октября, чтобы принять участие в серии многосторонних встреч, в том числе на уровне министров обороны НАТО и министров стран, входящих в Глобальную коалицию победы над ИГИЛ".

Реклама:

По информации Сингх, в Брюсселе речь пойдет об укреплении позиций коллективной обороны НАТО, адаптации коалиции анти-ИГИЛ к актуальным угрозам, "а также об усилении военной поддержки Украины".

После этого глава Пентагона посетит Неаполь в Италии, чтобы принять участие во встрече на уровне министров обороны стран G7, запланированной на 19 октября. 

По словам Сингх, дискуссии будут сосредоточены, в частности, на "обеспечении дальнейшей военной помощи Украине", а также на других глобальных вопросах.

РЕКЛАМА:

Напомним:

СШАпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генсек ООН прибыл в Россию на саммит BRICS

футбол"Шахтер" снова не забил: горняки проиграли "Арсеналу" в Лондоне

Буданов: Первые войска КНДР могут прибыть в Курскую область уже 23 октября

Шмыгаль: Вместо МСЭК введут новую европейскую модель

МСЭК будут ликвидированы до 31 декабря – Зеленский ввел в действие решение СНБО

Генпрокурор Костин заявил об отставке

Все новости...
США
"Новые уровни отчаяния Путина": Белый дом о северокорейских военных в Украине
DefenseNews: Военные США организовали виртуальную ремонтную миссию в Украине
Глава МИД поговорил с Блинкеном об энергетике и "координации позиций"
Последние новости
04:46
ISW: Путин на саммите BRICS хочет создать механизмы для усиления войны
04:08
ФутболРоссийский бизнесмен хочет купить клуб итальянской Серии А
03:48
СМИ: Блогерша получила 6,65 млн грн за организацию чемпионата по спортивной гимнастике
03:10
В Киевской области ПВО работает по беспилотникам
02:38
Зеленский: Взаимное прекращение воздушных атак по энергетике может завершить горячую фазу войны
02:23
Что нужно знать об овуляции: наука развенчивает мифы
02:06
ФутболГендиректор "Шахтера": Судаков заинтересовал "Манчестер Сити"
01:13
ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію ймовірного наступника Насралли
00:21
обновляетсяРоссийские военные запустили ударные дроны по Украине
00:13
Генсек ООН прибыл в Россию на саммит BRICS
Все новости...
Реклама:
Реклама: