Глава Пентагона едет на серию встреч в Европе, чтобы усилить военную поддержку Украины

Министр обороны США Ллойд Остин на этой неделе посетит министерские встречи НАТО и G7, на которых будут обсуждать дальнейшую поддержку Украины.

Источник: заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге, "Укринформ"

Детали: "Завтра (в среду - ред.) министр Остин отправится в Брюссель, где будет находиться в течение 16-18 октября, чтобы принять участие в серии многосторонних встреч, в том числе на уровне министров обороны НАТО и министров стран, входящих в Глобальную коалицию победы над ИГИЛ".

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По информации Сингх, в Брюсселе речь пойдет об укреплении позиций коллективной обороны НАТО, адаптации коалиции анти-ИГИЛ к актуальным угрозам, "а также об усилении военной поддержки Украины".

После этого глава Пентагона посетит Неаполь в Италии, чтобы принять участие во встрече на уровне министров обороны стран G7, запланированной на 19 октября.

По словам Сингх, дискуссии будут сосредоточены, в частности, на "обеспечении дальнейшей военной помощи Украине", а также на других глобальных вопросах.

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