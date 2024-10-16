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"Нові рівні відчаю Путіна": Білий дім про північнокорейських військових в Україні

Олена ІвашківСереда, 16 жовтня 2024, 02:55
Нові рівні відчаю Путіна: Білий дім про північнокорейських військових в Україні
фото: Getty Images

Якщо інформація про участь військових з Північної Кореї на боці Росії у війні проти України підтвердиться, це означатиме суттєве поглиблення відносин між Росією та Північною Кореєю. 

Джерело: представник Держдепартаменту США Метью Міллер та радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі під час розмови з журналістами, "Голос Америки"

Деталі: Міллер відзначив, що Білий дім не має незалежного підтвердження повідомлень про залучення Росією північнокорейських військових.

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Пряма мова Міллера: "Ми не можемо незалежно підтвердити ці повідомлення. Але ці повідомлення нас непокоять, зокрема сама думка про те, що північнокорейські солдати воюють на боці Росії. Якщо це правда, це може означати суттєве поглиблення військової співпраці між Росією та КНДР, відносин про які ми вже говоримо місяці, які проростали, зміцнювались і поглиблювались".

Деталі: Окрім поглиблення відносин між Росією та КНДР, підтвердження інформації про участь північнокорейських солдат у війні на боці Росії "може означати нові рівні відчаю Путіна, який намагається продовжити спроби досягти прогресу в Україні".

Радник з питань комунікацій у сфері нацбезпеки адміністрації Байдена Кірбі наголошує, що хоч інформація про військових з Північної Кореї не підтверджена, її важливо помістити в певний контекст. "Якщо це правда, то це відбувається в той час, коли Росія продовжує зазнавати надзвичайних втрат в конфлікті, який зайшов так далеко".

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Нагадаємо:

  • Напередодні президент Володимир Зеленський звинуватив КНДР у перекиданні особового складу до Росії, заявивши з посиланням на розвідку про "фактичну участь Північної Кореї у війні" в Україні.
  • Північна Корея, як відомо, постачає Росії балістичні ракети і боєприпаси, хоча ці країни намагаються заявляти, що це неправда.
  • Нещодавно газета The Times повідомила, що половина з-поміж близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік, які використовує Росія, надходять із Північної Кореї.

СШАПівнічна КореяРосіявійна
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