Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї

Володимир Зеленський 14 жовтня заслухав доповіді розвідок та заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Провів Ставку. Кілька питань. Серед головного була доповідь розвідок – Служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо намірів росіян на осінь – зиму. Все доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї. Також – відносини Росії з деякими іншими країнами, які, на жаль, інвестують у затягування війни".

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Деталі: Президент повідомив, що на Ставці йшлося про відносини з партнерами та вірогідні кроки, які можуть допомогти Україні оборонятись.

Що передувало: