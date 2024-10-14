Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї
Понеділок, 14 жовтня 2024, 19:14
Володимир Зеленський 14 жовтня заслухав доповіді розвідок та заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї.
Джерело: звернення Зеленського
Пряма мова: "Провів Ставку. Кілька питань. Серед головного була доповідь розвідок – Служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо намірів росіян на осінь – зиму. Все доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї. Також – відносини Росії з деякими іншими країнами, які, на жаль, інвестують у затягування війни".
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Деталі: Президент повідомив, що на Ставці йшлося про відносини з партнерами та вірогідні кроки, які можуть допомогти Україні оборонятись.
Що передувало:
- В Міністерстві оборони Південної Кореї 8 жовтня заявили, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.
- 13 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України.