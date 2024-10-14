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Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї

Тетяна ОлійникПонеділок, 14 жовтня 2024, 19:14
Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї
Володимир Зеленський. Фото - Getty Images

Володимир Зеленський 14 жовтня заслухав доповіді розвідок та заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Провів Ставку. Кілька питань. Серед головного була доповідь розвідок – Служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо намірів росіян на осінь – зиму. Все доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї. Також – відносини Росії з деякими іншими країнами, які, на жаль, інвестують у затягування війни".

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Деталі: Президент повідомив, що на Ставці йшлося про відносини з партнерами та вірогідні кроки, які можуть допомогти Україні оборонятись.

Що передувало: 

  • В Міністерстві оборони Південної Кореї 8 жовтня заявили, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.
  • 13 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України.

ЗеленськийвійнаКНДР
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