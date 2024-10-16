"Новые уровни отчаяния Путина": Белый дом о северокорейских военных в Украине

Если информация об участии военных из Северной Кореи на стороне России в войне против Украины подтвердится, это будет означать существенное углубление отношений между Россией и Северной Кореей.

Источник: представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер и советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби во время разговора с журналистами, "Голос Америки"

Детали: Миллер отметил, что Белый дом не имеет независимого подтверждения сообщений о привлечении Россией северокорейских военных.

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Прямая речь Миллера: "Мы не можем независимо подтвердить эти сообщения. Но эти сообщения нас беспокоят, в частности сама мысль о том, что северокорейские солдаты воюют на стороне России. Если это правда, это может означать существенное углубление военного сотрудничества между Россией и КНДР, отношений о которых мы уже говорим месяцы, которые прорастали, укреплялись и углублялись".

Детали: Кроме углубления отношений между Россией и КНДР, подтверждение информации об участии северокорейских солдат в войне на стороне России "может означать новые уровни отчаяния Путина, который пытается продолжить попытки достичь прогресса в Украине".

Советник по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности администрации Байдена Кирби отмечает, что хотя информация о военных из Северной Кореи не подтверждена, ее важно поместить в определенный контекст: "Если это правда, то это происходит в то время, когда Россия продолжает нести чрезвычайные потери в конфликте, который зашел так далеко".