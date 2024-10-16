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ЦНС: Кримський гауляйтер придумав, як називати окуповані території

Олена ІвашківСереда, 16 жовтня 2024, 06:36
ЦНС: Кримський гауляйтер придумав, як називати окуповані території
фото: ЦНС

Кримський гауляйтер Сергій Аксьонов запропонував замінити термін "нові регіони", який росіяни використовують для окупованих територій, на "історичні", стверджуючи, що ці землі нібито завжди належали Росії.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: За його словами, це території Російської імперії та СССР, тому їх не можна називати "новими". 

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Як йдеться у повідомленні ЦНС, така риторика кремлівських посіпак є черговою спробою виправдати анексію українських земель і стерти українську історичну та культурну спадщину. 

Дослівно: "Росіяни продовжують здійснювати злочини проти України, намагаючись переписати історію та легітимізувати свою агресію". 

окупація
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