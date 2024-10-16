ЦНС: Кримський гауляйтер придумав, як називати окуповані території

Кримський гауляйтер Сергій Аксьонов запропонував замінити термін "нові регіони", який росіяни використовують для окупованих територій, на "історичні", стверджуючи, що ці землі нібито завжди належали Росії.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: За його словами, це території Російської імперії та СССР, тому їх не можна називати "новими".

Реклама:

Як йдеться у повідомленні ЦНС, така риторика кремлівських посіпак є черговою спробою виправдати анексію українських земель і стерти українську історичну та культурну спадщину.

Дослівно: "Росіяни продовжують здійснювати злочини проти України, намагаючись переписати історію та легітимізувати свою агресію".