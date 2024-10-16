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ЦНС: Крымский гауляйтер придумал, как называть оккупированные территории

Алена ИвашкивСреда, 16 октября 2024, 06:36
ЦНС: Крымский гауляйтер придумал, как называть оккупированные территории
фото: ЦНС

Крымский гауляйтер Сергей Аксенов предложил заменить термин "новые регионы", который россияне используют для оккупированных территорий, на "исторические", утверждая, что эти земли якобы всегда принадлежали России.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: По его словам, это территории Российской империи и СССР, поэтому их нельзя называть "новыми". 

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Как говорится в сообщении ЦНС, такая риторика кремлевских прихвостней является очередной попыткой оправдать аннексию украинских земель и стереть украинское историческое и культурное наследие. 

Дословно: "Россияне продолжают совершать преступления против Украины, пытаясь переписать историю и легитимизировать свою агрессию". 

оккупация
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