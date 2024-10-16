ЦНС: Крымский гауляйтер придумал, как называть оккупированные территории

Крымский гауляйтер Сергей Аксенов предложил заменить термин "новые регионы", который россияне используют для оккупированных территорий, на "исторические", утверждая, что эти земли якобы всегда принадлежали России.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: По его словам, это территории Российской империи и СССР, поэтому их нельзя называть "новыми".

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Как говорится в сообщении ЦНС, такая риторика кремлевских прихвостней является очередной попыткой оправдать аннексию украинских земель и стереть украинское историческое и культурное наследие.

Дословно: "Россияне продолжают совершать преступления против Украины, пытаясь переписать историю и легитимизировать свою агрессию".