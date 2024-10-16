ЦНС: Крымский гауляйтер придумал, как называть оккупированные территории
Среда, 16 октября 2024, 06:36
Крымский гауляйтер Сергей Аксенов предложил заменить термин "новые регионы", который россияне используют для оккупированных территорий, на "исторические", утверждая, что эти земли якобы всегда принадлежали России.
Источник: Центр национального сопротивления
Детали: По его словам, это территории Российской империи и СССР, поэтому их нельзя называть "новыми".
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Как говорится в сообщении ЦНС, такая риторика кремлевских прихвостней является очередной попыткой оправдать аннексию украинских земель и стереть украинское историческое и культурное наследие.
Дословно: "Россияне продолжают совершать преступления против Украины, пытаясь переписать историю и легитимизировать свою агрессию".