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Окупанти атакували промисловий об’єкт на Тернопільщині: спалахнула пожежа

Ірина БалачукСереда, 16 жовтня 2024, 07:33
Окупанти атакували промисловий об’єкт на Тернопільщині: спалахнула пожежа
Фото з Telegram ДСНС

Уночі російські окупанти завдали удару по промисловому об’єкту у Тернопільській області, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

Джерело: голова ОВА В'ячеслав Негода у Telegram

Пряма мова очільника області: "Під час нічної атаки ворог завдав удару по одному з промислових об'єктів на території області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа". 

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фото ДСНС

Деталі: До ліквідації наслідків удару залучили 45 рятувальників на 12 одиницях спеціальної техніки та 12 поліцейських на 4 одиницях спецтехніки. 

 
фото ДСНС

"Завдяки злагодженим і професійним діям співробітників ДСНС, Нацполіції, пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Загиблих та травмованих немає", – підсумував Негода. 

 
фото ДСНС

Тернопільська областьвійнапожежа
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