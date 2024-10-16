Оккупанты атаковали промышленный объект на Тернопольщине: вспыхнул пожар
Среда, 16 октября 2024, 07:33
Ночью российские оккупанты нанесли удар по промышленному объекту в Тернопольской области, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.
Источник: глава ОВА Вячеслав Негода в Telegram
Прямая речь главы области: "Во время ночной атаки враг нанес удар по одному из промышленных объектов на территории области, в результате чего возник масштабный пожар".
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Детали: К ликвидации последствий удара привлекли 45 спасателей на 12 единицах специальной техники и 12 полицейских на 4 единицах спецтехники.
"Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников ГСЧС, Нацполиции, пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать. Погибших и травмированных нет", – подытожил Негода.