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Оккупанты атаковали промышленный объект на Тернопольщине: вспыхнул пожар

Ирина БалачукСреда, 16 октября 2024, 07:33
Оккупанты атаковали промышленный объект на Тернопольщине: вспыхнул пожар
Фото из Telegram ГСЧС

Ночью российские оккупанты нанесли удар по промышленному объекту в Тернопольской области, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

Источник: глава ОВА Вячеслав Негода в Telegram

Прямая речь главы области: "Во время ночной атаки враг нанес удар по одному из промышленных объектов на территории области, в результате чего возник масштабный пожар". 

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фото ГСЧС

Детали: К ликвидации последствий удара привлекли 45 спасателей на 12 единицах специальной техники и 12 полицейских на 4 единицах спецтехники. 

 
фото ГСЧС

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников ГСЧС, Нацполиции, пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать. Погибших и травмированных нет", – подытожил Негода. 

 
фото Гсчс

Тернопольская областьвойнапожар
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