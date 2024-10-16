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ЗСУ за добу відмінусували 1 450 окупантів і 30 ББМ

Ірина БалачукСереда, 16 жовтня 2024, 08:20
ЗСУ за добу відмінусували 1 450 окупантів і 30 ББМ
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони України продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 450 загарбників, спалили 9 танків, 29 артилерійських систем та 30 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.10.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 672 850 (+1 450) осіб,
  • танків – 8 997 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 17 969 (+30) од,
  • артилерійських систем – 19 459 (+29) од,
  • РСЗВ – 1 231 (+0) од,
  • засобів ППО – 978 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 050 (+31) од,
  • крилатих ракет – 2 620 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26 732 (+78) од,
  • спеціальної техніки – 3 441 (+0) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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