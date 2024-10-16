ВСУ за сутки отминусовали 1 450 оккупантов и 30 ББМ
Среда, 16 октября 2024, 08:20
Силы обороны Украины продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 450 захватчиков, сожгли 9 танков, 29 артиллерийских систем и 30 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.10.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 672 850 (+1 450) человек,
- танков – 8 997 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 17 969 (+30) ед,
- артиллерийских систем – 19 459 (+29) ед,
- РСЗО – 1 231 (+0) ед,
- средств ПВО – 978 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 050 (+31) ед,
- крылатых ракет – 2 620 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 26 732 (+78) ед,
- специальной техники – 3 441 (+0) ед.
Данные уточняются.