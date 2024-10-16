Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ за сутки отминусовали 1 450 оккупантов и 30 ББМ

Ирина БалачукСреда, 16 октября 2024, 08:20
ВСУ за сутки отминусовали 1 450 оккупантов и 30 ББМ
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 450 захватчиков, сожгли 9 танков, 29 артиллерийских систем и 30 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.10.24 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 672 850 (+1 450) человек,
  • танков – 8 997 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 17 969 (+30) ед,
  • артиллерийских систем – 19 459 (+29) ед,
  • РСЗО – 1 231 (+0) ед,
  • средств ПВО – 978 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 050 (+31) ед,
  • крылатых ракет – 2 620 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 26 732 (+78) ед,
  • специальной техники – 3 441 (+0) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский ожидает, что Украину пригласят в НАТО в международно признанных границах

ЕС предоставит Украине заем на 35 млрд евро с использованием российских активов – решение Европарламента

Киев экономит газ: заместитель Кличко сказал, когда дадут тепло в дома

фото, аудиоПравоохранители инсценировали убийство одесского бизнесмена, которого заказали спецслужбы РФ

СМИ: G7 планирует сохранить российские активы замороженными и после войны

дополнено В Полтаве в пункте сбора нашли повешенным военнообязанного: в ОТЦК говорят – суицид

Все новости...
Росcия
ISW: Северокорейские военные позволят Путину избегать мобилизации 
"Новые уровни отчаяния Путина": Белый дом о северокорейских военных в Украине
Глава МИД Украины призвал Европу бороться с "теневым флотом" танкеров РФ
Последние новости
15:43
Российских ракетчиков стратегических сил перевели в пехоту из-за "кадрового дефицита" – СМИ
15:38
Зеленский подписал закон о превентивной реструктуризации долгов
15:19
Зеленский считает, что Германия смягчила оппозицию к приглашению Украины в НАТО
15:16
ФутболМесть Зинченко и китайские предупреждения Пушичу. 4 интриги матча "Арсенал" – "Шахтер"
15:15
Продажи новых авто в Европе падают несколько месяцев подряд впервые за два года
15:15
Кабмин назначил нового заместителя министра культуры по евроинтеграции
15:13
Зеленский: Северная Корея будет отправлять военных на войну в Украину из-за бедности
15:12
фотоОккупанты убили мужчину на Никопольщине, еще один мужчина ранен
15:08
КолонкаШабунин предложил государству три шага, как побороть коррупцию в МСЭК
14:55
Пленного Синченко пытают в российском изоляторе, заставляя признать вину – мать
Все новости...
Реклама:
Реклама: