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У Херсоні, Миколаєві та області зникло світло – влада

Ірина БалачукСереда, 16 жовтня 2024, 10:05
У Херсоні, Миколаєві та області зникло світло – влада
Фото ілюстративне з pixabay.com

Вранці 16 жовтня місто Херсон залишилося без електропостачання. Також знеструмлені Миколаїв і значна частина області.

Джерело: голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram, голова Миколаївсьої ОВА Віталій Кім у Telegram, "Миколаївобленерго" в Facebook 

Пряма мова Мрочка: "У Херсоні зникла електрика. Попередньо, знеструмлене все місто".

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Деталі: За його словами, причини цього з’ясовують. Також повідомляється, що у місті не працюють тролейбуси. 

Оновлено: Згодом про проблеми зі світлом повідомив також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Багато хто без світла. Знайшли точку аварії. Не "приліт". Пару годин полагодимо, якщо не буде інших сюрпризів", – написав Кім у Telegram.

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Близько 10 ранку Мрочко повідомив, що проблема, через яку знеструмлений Херсон, "виникла у сусідньому регіоні".

"Над її усуненням вже працюють спеціалісти. Питання відновлення подачі електроенергії до споживачів Херсона на контролі у Міністерстві енергетики", – заявив голова МВА.  

В "Миколаївобленерго" повідомили, що світло зникло у Миколаєві і значній частині області.

Станом на 10:15 заживили 117 тисяч споживачів. Залишаються знеструмленими 155 тисяч абонентів.

Херсонелектроенергія
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