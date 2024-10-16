У Херсоні, Миколаєві та області зникло світло – влада

Вранці 16 жовтня місто Херсон залишилося без електропостачання. Також знеструмлені Миколаїв і значна частина області.

Джерело: голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram, голова Миколаївсьої ОВА Віталій Кім у Telegram, "Миколаївобленерго" в Facebook

Пряма мова Мрочка: "У Херсоні зникла електрика. Попередньо, знеструмлене все місто".

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Деталі: За його словами, причини цього з’ясовують. Також повідомляється, що у місті не працюють тролейбуси.

Оновлено: Згодом про проблеми зі світлом повідомив також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Багато хто без світла. Знайшли точку аварії. Не "приліт". Пару годин полагодимо, якщо не буде інших сюрпризів", – написав Кім у Telegram.

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Близько 10 ранку Мрочко повідомив, що проблема, через яку знеструмлений Херсон, "виникла у сусідньому регіоні".

"Над її усуненням вже працюють спеціалісти. Питання відновлення подачі електроенергії до споживачів Херсона на контролі у Міністерстві енергетики", – заявив голова МВА.

В "Миколаївобленерго" повідомили, що світло зникло у Миколаєві і значній частині області.

Станом на 10:15 заживили 117 тисяч споживачів. Залишаються знеструмленими 155 тисяч абонентів.