В Херсоне, Николаеве и области пропал свет – власти

Утром 16 октября город Херсон остался без электроснабжения. Также обесточены Николаев и значительная часть области.

Источник: глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram, глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, "Николаевоблэнерго" в Facebook

Прямая речь Мрочко: "В Херсоне исчезло электричество. Предварительно, обесточен весь город".

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Детали: По его словам, причины этого выясняют. Также сообщается, что в городе не работают троллейбусы.

Обновлено: Позже о проблемах со светом сообщил также глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Многие без света. Нашли точку аварии. Не "прилет". Пару часов починим, если не будет других сюрпризов", – написал Ким в Telegram.

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Около 10 утра Мрочко сообщил, что проблема, из-за которой обесточен Херсон, "возникла в соседнем регионе".

"Над ее устранением уже работают специалисты. Вопрос восстановления подачи электроэнергии к потребителям Херсона на контроле в Министерстве энергетики", – заявил глава ГВА.

В "Николаевоблэнерго" сообщили, что свет пропал в Николаеве и значительной части области.

По состоянию на 10:15 запитали 117 тысяч потребителей. Остаются обесточенными 155 тысяч абонентов