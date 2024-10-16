Минулої доби на фронті зафіксували 171 бойове зіткнення, з них 40 відбулось на Курахівському напрямку, ще 26 – на Покровському.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку ворог 11 разів штурмував у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

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На Куп’янському напрямку за добу відбулося 28 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Новоосинового, Грушівки, Піщаного, Глушківки, Лозової, Кругляківки, Петропавлівки, Колісниківки та Вишневого.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів.

На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази у районах Калинівки, Ступочок та Предтечиного.

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На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив дев’ять атак неподалік Торецька, Дачного та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 26 штурмових і наступальних дій агресора у бік Новотроїцького, Миролюбівки, Променя, Красного Яру та Крутого Яру. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населеного пункту Селидове.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Новодмитрівка та Георгіївка.

На Времівському напрямку противник здійснив два штурми українських позицій в районах Роздольного та Богоявленки.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували у бік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники п’ять разів намагалися витіснити з позицій підрозділи Сил оборони.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області РФ.